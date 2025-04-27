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Kırşehir'de Hacı Adaylarına Bilgilendirme Semineri

Kırşehir'de Hacı Adaylarına Bilgilendirme Semineri
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Kırşehir'de düzenlenen seminerde 2025 yılı için kutsal topraklara gidecek 200 hacı adayına hac ibadeti hakkında bilgi verildi. İl Müftüsü Mustafa Tekin, haccın manevi bir yolculuk olduğunu vurguladı.

Kırşehir'de hacı adaylarına yönelik bilgilendirme semineri düzenlendi.

İl Müftülüğü tarafından Müftülük Konferans Salonu ve Hacı Ali-Yüksel Cihan Camisi'nde düzenlenen 2025 yılı Hac Organizasyonu'na bu yıl kutsal topraklara gidecek 200 hacı adayı katıldı.

Seminerde hacı adaylarına slaytlar eşliğinde, hac ibadeti, ziyaret edilecek yerler ve nelere dikkat etmeleri gerektiği anlatıldı.

Programda konuşan İl Müftüsü Mustafa Tekin, haccın bir seyahat değil manevi bir yolculuk olduğunu ifade etti.

Tekin, bu yolculuğun oldukça meşakkatli olacağı için sabırlı ve hoşgörülü olunması gerektiğini belirtti.

Seminerin sonunda hacı adaylarına İl Sağlık Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezi görevlileri tarafından menenjit aşısı yapıldı.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
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