Kırşehir'de Güvenlik Toplantısı Düzenlendi

Kırşehir'de Güvenlik Toplantısı Düzenlendi
Güncelleme:
Kırşehir İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Yıldırım, çevre köylerden vatandaşların katılımıyla düzenlenen toplantıda güvenlik, asayiş ve uyuşturucu ile mücadele konularını değerlendirerek vatandaşların sorunlarını dinledi.

Kırşehir İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Yıldırım ve beraberindeki heyet, asayiş ve güvenlik toplantısı düzenledi.

İl merkezine bağlı Çayağzı köyünde yapılan, çevre köylerden vatandaşların da katıldığı toplantıda, köylerdeki emniyet ve asayiş durumu, kamu düzeni, vatandaş güvenliği, uyuşturucu ile mücadele ve gençlerin korunmasına yönelik tedbirler değerlendirildi.

Vatandaşların yaşadıkları sorunları anlattığı toplantıda, bölgede resmi ve sivil unsurun arttırılacağı, mobil kamera ve dronla denetim yapılacağı, köylerde huzuru bozduğu tespit edilen kişilere yönelik idari yaptırımlar uygulanacağı belirtildi.

İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Yıldırım başkanlığındaki toplantının diğer bölgelerde de düzenleneceği ifade edildi.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
