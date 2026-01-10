Haberler

Kırşehir'de aranan 9'u firari hükümlü 36 kişi yakalandı

Kırşehir'de polis ekipleri, son bir hafta içinde aranan 9'u firari hükümlü toplam 36 kişiyi yakaladı. Hükümlüler, çeşitli suçlardan dolayı kesinleşmiş hapis cezası almıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 1-8 Ocak'ta arananların yakalanmasına yönelik denetim yapıldı.

Çalışmalarda haklarında çeşitli suçlardan 1 yıl 1 ay ila 6 yıl 3 ay arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 firari yakalandı.

Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Çeşitli suçlardan aranan ve yakalanan 27 şüpheli hakkında ise adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
