Kırşehir'de firari hükümlü, 26 yıl 24 ay hapis cezasıyla saklandığı yerde yakalandı

Kırşehir'de firari hükümlü, 26 yıl 24 ay hapis cezasıyla saklandığı yerde yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Kırşehir'de çeşitli suçlardan toplam 26 yıl 24 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince saklandığı adreste yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kırşehir'de hakkında 26 yıl 24 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat şubeleri ekipleri, kent genelinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda ekipler, çeşitli suçlardan toplam 26 yıl 24 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.A'yı saklandığı adreste yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA