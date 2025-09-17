Haberler

Kırşehir'de Elektrik Tamircisi Merdivenden Düşerek Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir'in Mucur ilçesinde elektrik tamiri yapan 23 yaşındaki İ.Ç., merdivenden düştü ve cebindeki bıçağın karnına saplanması sonucu hayatını kaybetti. Olay sonrası sağlık ekipleri, genç tamirciyi hastaneye kaldırdı ancak kurtarılamadı.

Kırşehir'de bir elektrik tamircisi, merdivenden düştüğü sırada cebindeki bıçağın karnına saplanması sonucu yaşamını yitirdi.

Mucur ilçesindeki bir evde kablo tamiri yapan İ.Ç. (23), merdivenle çıktığı yerden inerken dengesini kaybederek yere düştü.

Bu sırada cebinde bulunan bıçağın karnına saplanması sonucu tamirci ağır yaralandı.

Evdekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan İ.Ç, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
Kafasını taşla ezmek istediler, karısı düşünmeden müdahale etti

Kafasını taşla ezmek istediler, karısı düşünmeden müdahale etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zor günler geçiriyor! Aleyna Dalveren canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Zor günler geçiriyor! Canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.