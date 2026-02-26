Haberler

Kırşehir'de ehliyet sınavında usulsüzlük yapan 2 zanlı yakalandı

Kırşehir'de ehliyet sınavında usulsüzlük yapan 2 zanlı yakalandı
Mucur ilçesinde ehliyet sınavında usulsüzlük yaptığı belirlenen iki şahıs, gizli kamera ve dinleme cihazlarıyla yakalandı. Zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.

Kırşehir'in Mucur ilçesinde ehliyet sınavında kopya düzeneğiyle usulsüzlük yaptığı belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Mucur İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, e-Sınav merkezindeki sürücü belgesi sınavında ses ve görüntü aktaran cihazlarla usulsüzlük yapılmaması için denetim yaptı.

Aramada, C.B ve B.B'nin üzerinde sınavda kopya çekmek amacıyla düzenlenmiş 2 gizli kamera, 2 kulak içi dinleme cihazı ve 2 kablosuz veri aktarma cihazı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlı hakkında, "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Serkan Güner
