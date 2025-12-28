Haberler

Kırşehir'de eğitime kar engeli

Olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle Kırşehir'deki ilk ve orta dereceli okullarda eğitim 29 Aralık 2025'te bir gün süreyle durduruldu. Kar yağışıyla birlikte ulaşımda sıkıntılar yaşanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor.

KIRŞEHİR'de olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Kırşehir'de akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, kent genelinde etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Kırşehir Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava şartları ve buzlanma sebebiyle ilimiz genelinde 29 Aralık 2025 Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda (Okul öncesi, İlkokul, Ortaokul ve Ortaöğretim okulları) eğitim-öğretime bir günlük ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarımızda çalışan engelli ve hamile personelimiz de bir gün izinlidir" ifadelerine yer verildi.

Kar yağışının etkisini artırmasıyla birlikte Kırşehir-Ankara ve Kırşehir-Kayseri karayollarında Karayolları ekipleri tarafından kar küreme ve tuzlama çalışmaları yoğunlaştırıldı. Ekiplerin, ulaşımın aksamaması için ana arterler, kavşaklar ve kritik geçiş noktalarında aralıksız görev yaptığı belirtildi.

Yetkililer, sürücüleri buzlanma riskine karşı dikkatli olmaları, kış lastiği bulunmayan araçlarla trafiğe çıkmamaları ve zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları konusunda uyardı.

Öte yandan kar yağışını fırsat bilen çocukların dışarıda kartopu oynaması cep telefonuyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
