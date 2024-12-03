Kırşehir'de Dünya Engelliler Günü Kutlandı

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli bireylerle bir araya geldi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Demiryürek ve eşi, Kırşehir Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde düzenlenen programa katıldı.

Burada konuşan Vali Demiryürek, engellilerin toplum hayatına tam ve sorunsuz şekilde katılımı noktasında kamu kurumları başta olmak üzere, herkesin konuya hassasiyetle eğilmesinin önem arz ettiğini belirtti.

Türkiye'de, son yıllarda engellilerin yasal hakları ve yaşam şartlarının iyileştirilmesine yönelik çok önemli mevzuat ve uygulamaların hayata geçirildiğini vurgulayan Demiryürek, "Engelliler için sağlıktan eğitime, istihdamdan sosyal hizmetlere kadar birçok alanda önemli aşamalar kaydedilmiştir. Yapılan bu çalışmaları, bir lütuf olarak değil, aksine uzun süredir eksikliği hissedilen hakların sahiplerine teslim edilmesi olarak görüyor, onların kimseye muhtaç olmadan kendi ayakları üzerinde durmaları için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Engellilerimizi sonuna kadar destekliyor, onların çalışan, üreten, mutlu bireyler olarak görmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Programda, engelliler gösteri sergileyerek türküler seslendirdi.