Kırşehir'de düğünlerde havaya ateş açan 2 şüpheli tutuklandı

Kırşehir'in Kaman ilçesinde düğünlerde havaya ateş açtıkları belirlenen 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düğün, nişan ve eğlencelerde havaya ateş edilmesi olaylarının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Kaman'da iki farklı düğünde havaya rastgele ateş açıldığını belirleyen ekipler, olayla ilgili şüphelileri ilçede yakaladı ve ruhsatısz tabancalara el koydu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Kaman Adliyesine sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri son bir ay içerisinde düğün, nişan ve eğlencelerde gerçekleştirilen denetim ve çalışmalar kapsamında, 11 tabanca, 4 kuru sıkı tabanca, 1 av tüfeği ele geçirirken, toplam 134 bin 796 lira idari para cezası uyguladı.

Kaynak: AA