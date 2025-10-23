Haberler

Kırşehir'de Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi

Güncelleme:
Kırşehir'de 6,6 şiddetinde bir depremin senaryosuyla gerçekleştirilen tatbikatta, il genelinde ekipler yönlendirildi, birçok mahallede hasar tespit edildi ve yaralılar kurtarıldı.

Kırşehir'de deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Senaryo gereği, Akpınar ilçesi yakınlarında 6,6 şiddetinde meydana gelen depremin ardından ekipler yönlendirildi.

İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu, Vali yardımcısı Alper Balcı Başkanlığında Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) toplandı.

Akpınar'ın yanı sıra kent merkezinde farklı mahallelerde hasar olduğu belirlenirken bazı binaların da yıkıldığı tespit edildi.

Aşıkpaşa, Bağbaşı, Ahi Evran ve Nasuhdede mahallelerinin depremden etkilendiği belirlenirken, merkezde bulunan Sosyal Bilimler Lisesindeki öğrenciler tahliye edilerek, toplanma alanına güvenli şekilde geçişi sağlandı.

Nasuhdede Mahallesi'nde bir binada mahsur kalan yaralı vatandaşlara tatbikat kapsamında müdahale edildi ve binadan çıkarıldı.

Saha destek ekipleri ekipmanlarıyla alanlara yönlendirilirken, gerekli kontrol ve denetimler de sağlandı.

Toplamda 147 personel, 39 araç ile katılım sağladığı tatbikat, yaralı kurtarma süreçlerinin tamamlanması ve ilk yardım müdahaleleri ardından sona erdi.

