Kırşehir'de Depoda Yasa Dışı 66 Yabani Kuş Ele Geçirildi

TARIM ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından, Kırşehir'de depo olarak kullanılan alanda bulundurulan 66 yabani kuş ele geçirildi.

DKMP Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ekiplerimizin kolluk kuvvetleriyle birlikte yürüttüğü çalışmada, depo olarak kullanılan bir alanda yasa dışı şekilde bulundurulan 66 kuş ele geçirildi. Yapılan incelemede, 1 sevda papağanı, 1 şarkıcı papağanı, 36 sultan papağanı, 24 ispinoz, 4 java ispinozu tespit edildi. İzinsiz yaban hayvanı bulundurduğu belirlenen şahıs hakkında ilgili kanun kapsamında idari yaptırım uygulandı. İspinozlar doğaya salındı, papağanlar ise koruma altına alındı" ifadeleri yer aldı.