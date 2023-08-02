Kırşehir'de Dedeli İş Hanı'nda Yangın Çıktı

Kırşehir'de Dedeli İş Hanı'nda meydana gelen ve dokuz iş yerinin kullanılamaz hale geldiği yangının elektrik kontağından çıktığı tespit edildi.

İş hanında bulunan balıkçıda bulunan elektrik kontağında meydana gelen sorun sonrası yanan iş yerleri ile ilgili de Emniyet ekiplerinin soruşturması sürüyor. Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk tarafından ziyaret edilen esnaf, sorunlarını birlik başkanına anlattı.

Yangından etkilenen iş yerlerini ziyaret etti. Esnafın sorunlarını dinleyen Öztürk açıklamasında, "Yaşanan bu üzücü olay hem esnaflarımızı hem de bizleri tedirgin etmiştir. Ekmek tekneleri zarar gören esnaflarımız için gereken desteğin verileceğinden şüphemiz yoktur Bizleri sevindiren nokta can kaybının olmamasıdır" dedi. - KIRŞEHİR