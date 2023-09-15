Kırşehir'de DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı (2)
2 TUTUKLAMA Kırşehir'de, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Irak uyruklu M.R.A.A. ve Z.Q.S.Q. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Y.A.A.A. ve A.H.A.A. ise sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine gönderildi.
2 TUTUKLAMA
Kırşehir'de, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Irak uyruklu M.R.A.A. ve Z.Q.S.Q. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Y.A.A.A. ve A.H.A.A. ise sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine gönderildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel