Kırşehir'de 340 kilo bozulmuş kırmızı ve beyaz et ele geçirildi

Kırşehir'de yapılan yol kontrolü sırasında bir kamyonette 340 kilo bozulmuş kırmızı ve beyaz et ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent girişindeki yol kontrol uygulamasında durdurdukları bir kamyonette arama yaptı.

Aramada, tamamı bozulmuş 250 kilo kırmızı et ve 90 kilo beyaz et ele geçirildi.

Bilgi verilmesi üzerine uygulama noktasına gelen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sürücü İ.Ş'ye 264 lira 309 lira idari para cezası kesti.

Gözaltına alınan sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

El konulan bozulmuş ürünlerin ise imha edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Serkan Güner
