Kırşehir'de Bağımlılıkla Mücadele Sergisi Açıldı

Kırşehir'de Bağımlılıkla Mücadele Sergisi Açıldı
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Yeşilay Kırşehir Şubesi tarafından Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında açılan sergi, gençlere bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık kazandırmak amacıyla hazırlandı. Sergide alkol, sigara, madde, kumar ve teknoloji bağımlılığı gibi konulara dikkat çekildi.

Kırşehir'de gençler, Yeşilay Kırşehir Şubesi ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) tarafından açılan sergiyi gezdi.

Yeşilay Kırşehir Şubesi tarafından Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Cacabey Gençlik Merkezi'nde açılan sergi, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Mucur Meslek Yüksekokulu akademisyenleri ve öğrencilerinin desteğiyle hazırlanan afiş, resim ve fotoğraflardan oluşan sergide, bağımlılıkla mücadele kapsamında bilgilendirici ve uyarıcı görseller yer aldı.

Gençlik Merkezi'ndeki sergiye gelen ziyaretçilere, çalışmalar hakkında bilgi veren Yeşilay Kırşehir Şube Başkanı Bayram Koyuncu, farkındalığın arttırılması ve bağımlılıkların en alt seviyeye indirilmesi için çaba gösterdiklerini söyledi.

Bağımlılığın çağın en önemli problemlerinden biri olması nedeniyle, gençler başta olmak üzere bu konuda herkesin desteğine ihtiyaçları olduğunu anlatan Koyuncu, yeni çalışmalar ve faaliyetler yapmaya gayret gösterdiklerini dile getirdi.

Hazırlanan görsellerle alkol, sigara, madde, kumar ve teknoloji bağımlılığı gibi konulara dikkat çekildiğini ifade eden Koyuncu, "Yeşilay olarak sadece bağımlılıkla mücadele etmiyoruz, insanların bağımlı olmamalarını istiyoruz. Bağımlı olanların da bir an önce bundan kurtulmasını amaçlıyoruz. Tüm bağımlılık türleriyle ilgili gençlerin yanındayız, onlarda bizim yanımızda olmalı ve çevresindeki insanları bağımlılıklara karşı uyarmalılar. Yaş aralığının aşağılara indiği, özellikle ekran ve teknoloji bağımlılığının çok arttığı bu dönemlerde herkesin ciddi anlamda duyarlı olmasını istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
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