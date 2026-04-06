Kırşehir'de Avukatlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi

Kırşehir Adliyesi bahçesinde Avukatlar Günü dolayısıyla gerçekleşen törende, Kırşehir Baro Başkanı İsa Dağıstan, meslektaşlarının gününü kutlayarak avukatlık mesleğinin önemine değindi. Törenin ardından resepsiyon düzenlendi.

Kırşehir Adliyesi bahçesinde düzenlenen törende, Kırşehir Baro Başkanı İsa Dağıstan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Birçok avukatın katıldığı programda, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Baro Başkanı Dağıstan, konuşmasında, meslektaşlarının Avukatlar Günü'nü kutladı.

Kırşehir'deki meslektaşlarıyla birlikle çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Dağıstan, çeşitli zorluklara rağmen, avukatlık mesleğinin her zaman var olacağını, savunma hakkının insanlık tarihi kadar eski ve vazgeçilmez olduğunu dile getirdi.

Baroya ait hizmet binasını kazandırdıklarını, yeni bir araç daha aldıklarını anlatan Dağıstan, yeni dönemde kış bahçesi, kafeterya, cezaevi satış mağazasını da içine alacak şekilde bina projesi ile konuk evi ve restoran şeklinde tesis kazandırma hedeflerinin de sürdüğünü kaydetti.

Konuşmaların ardından Kırşehir Adliyesinde resepsiyon düzenlendi.

Etkinliğe, Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Emniyet Müdürü Mesut Görücü, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Yıldırım, daire amirleri, adliye personeli ve çok sayıda avukat katıldı.

Kaynak: AA / Serkan Güner
