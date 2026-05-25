Kırşehir'de aranan 2 firari hükümlü Ankara'da yakalandı

Kırşehir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlü, polisin teknik ve fiziki takibi sonucu Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak cezaevine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat şubeleri ekipleri, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanması için çalışma yürüttü.

Bu kapsamda yürütülen teknik ve fiziki takip sonucu, haklarında 5 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.K. ve 13 yıl hapis cezası bulunan C.B'nin bir süre önce Ankara'ya gittiği belirlendi.

Koordineli çalışmayla Ankara'da farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 2 firariyi yakaladı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Serkan Güner
