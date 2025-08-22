Kırşehir'de Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Kırşehir'de Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Murat Sefa Demiryürek'in başkanlığında GAMER'de düzenlenen toplantıda, il eylem planı üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantıda konuşan Vali Demiryürek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını "Aile Yılı" olarak ilan etmesinin, aile kurumunun korunması ve güçlendirilmesi açısından tarihi bir adım olduğunu anımsattı.

Ailenin toplumun temel taşı, milli ve manevi değerlerin taşıyıcısı, bireylerin hayata hazırlandığı en önemli kurum olduğunu vurgulayan Demiryürek, "Aile, bizim en kadim ve köklü müesseselerimizden biridir. Aile, sadece aynı çatı altında yaşayan bireylerin toplamı değil, aynı zamanda kültürümüzün, geleneklerimizin, ahlaki değerlerimizin nesilden nesile aktarıldığı bir ocaktır. Toplumun huzuru, istikrarı ve geleceği, sağlam aile yapıları üzerinde yükselmektedir. Kırşehir'de İl Koordinasyon Kurulu toplantımızla aile kurumunun güçlendirilmesine yönelik atılacak somut adımları belirlemek üzerine çalışmalar yapmaktayız." ifadelerini kullandı.

Toplantıda, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Murat Konan, kentteki 2025 Aile Yılı kapsamında yürütülen çalışmalara dair sunum yaptı.