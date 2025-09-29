Haberler

Kırşehir'de Aile Katliamı: Anne ve Baba Öldürüldü, İki Akraba Yaralandı

Kırşehir'in Akpınar ilçesinde bir kişi, tartıştığı anne ve babasını bıçaklayarak öldürdü, ardından iki akrabasını da yaraladı. Zanlı tutuklandı.

Kırşehir'de tartıştığı anne ve babasını bıçaklayarak öldürüp, 2 akrabasını yaralayan şüpheli tutuklandı.

Akpınar ilçesine bağlı Aşağıhomurlu köyünde, annesi A.Ö. (71) ve babası N.Ö'yü (71) bıçaklayarak öldüren, daha sonra evin önünde karşılaştığı akrabaları F.B. ve N.G'yi de bıçakla yaralayan Ö.K'nin (37) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olay

Aşağıhomurlu köyünde, 27 Eylül'de, bir süre önce soy ismini değiştirdiği öğrenilen Ö.K. ile annesi A.Ö. ve babası N.Ö. arasında tartışma çıkmış, Ö.K. tartışmanın büyümesi üzerine anne ve babasını bıçaklayarak öldürmüş, evin önünde karşılaştığı akrabaları F.B. ve N.G'yi de bıçaklayarak yaralamıştı. Akpınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçmak isteyen şüpheliyi kısa sürede olay yerinde suç aleti bıçakla yakalamıştı.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
