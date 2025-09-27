Haberler

Kırşehir'de Aile İçi Tartışma Kanlı Bitti

Kırşehir'de Aile İçi Tartışma Kanlı Bitti
Kırşehir'in Akpınar ilçesinde, tartıştığı anne ve babasını bıçaklayarak öldüren bir kişi 2 akrabasını da yaraladı. Olay sonrası şüpheli gözaltına alındı.

Kırşehir'de tartıştığı anne ve babasını bıçaklayarak öldüren kişi, 2 akrabasını da yaraladı.

Akpınar ilçesine bağlı Aşağıhomurlu köyünde bir süre önce soy ismini değiştirdiği öğrenilen Ö.K. (37) ile annesi A.Ö. (71) ve babası N.Ö. (71) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine evde anne ve babasını bıçaklayan Ö.K, daha sonra evin önünde karşılaştığı akrabaları F.B. ve N.G'yi de bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan incelemede, zanlının anne ve babasının yaşamını yitirdiği belirlendi.

Akrabaları ise sağlık ekiplerince Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

