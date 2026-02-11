Kırşehir'de polise mukavemette bulunan zanlı tutuklandı

Kırşehir'de olay yerine intikal eden polis ekiplerine mukavemette bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde aile içi şiddet ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Olay yerine intikal eden ekiplerin uyarılarına rağmen kendilerine mukavemette bulunan M.E. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.