Kırşehir'de 90 bin dolu makaron ele geçirildi, 1 zanlı yakalandı

Kırşehir'de 90 bin dolu makaron ele geçirildi, 1 zanlı yakalandı
Kırşehir'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 90 bin dolu makaron ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Bu kapsamda kent merkezinde durdurulan bir hafif ticari araçta arama yapan ekipler, 90 bin doldurulmuş makaron ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan M.O. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Serkan Güner
