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Kırşehir'de yasa dışı bahis ile ilişkili içerik barındıran 80 internet sitesine erişim engeli getirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çeşitli suçlara karşı sanal devriye çalışması yürüttü.

Bu kapsamda yasa dışı bahis faaliyetleri ile bunların reklam ve tanıtımında kullanıldığı tespit edilen 80 internet sitesi hakkında işlem başlatıldı.

Sulh ceza hakimliğinin kararıyla bu internet sitelerine erişim engeli getirildi.

Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA