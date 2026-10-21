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Kırşehir'de 731 gram uyuşturucu yutan 2 yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı

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Kırşehir'de gözaltına alınan 2 yabancı uyruklu şüphelinin mide ve bağırsaklarında 100 kapsül içinde 731 gram uyuşturucu ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kırşehir'de mide ve bağırsaklarında 731 gram uyuşturucu ele geçirilen 2 yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, 2 yabancı uyruklunun uyuşturucu sevkiyatı yapacakları bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlılar, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü.

Röntgen ve tomografi çekimleri yapılan şüphelilerin, sindirim sisteminde yabancı cisimler bulunduğu belirlendi.

Zanlıların tıbbi iç beden muayenesinde belirlenen kapsüllerin doğal yollarla vücutlarından çıkarılması sonucunda 100 kapsül içinde 731 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İran uyruklu O.K. ve A.K. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA
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