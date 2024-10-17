Kırşehir'de 6 Yeni Halk Otobüsü Hizmete Girdi

Kırşehir Belediyesi tarafından alınan 6 yeni halk otobüsü hizmete sunuldu.

Cacabey Meydanı'nda yeni halk otobüslerinin tanıtım ve hizmete başlama töreninde konuşan Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki otobüslerle kentin tamamına hizmet verdiklerini söyledi.

Kırşehir Belediyesi olarak ulaşım altyapısını oluştururken kentsel mekan kullanımını planlı şekilde hayata geçirdiklerini, dezavantajlı gruplar için uygun araçlar ve akıllı duraklar ile hizmet verdiklerini anlatan Ekicioğlu, gürültü ve görüntü kirliliğinin azaltılması için yeni projeler de hazırladıklarını aktardı.

Ekicioğlu, 6 yeni otobüsün toplu ulaşıma katkı sunacağını belirterek, Kırşehir'e hayırlı olmasını diledi.

CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan da yeni otobüslerin şehre hayırlı olmasını dileyerek, 6 yeni halk otobüsü ile şehirdeki toplu ulaşım kullanımının artacağını dile getirdi.

Konuşmaların ardından yeni otobüsler trafiğe çıkarıldı.