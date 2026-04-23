Kırşehir'de 6 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi

Kırşehir'de bir otomobilde 6 gümrük kaçağı cep telefonu ve ekipmanları ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekiplerce kent merkezinde durdurulan bir otomobilde yapılan aramada, 6 gümrük kaçağı cep telefonu, şarj cihazları ve kabloları ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli M.A.A.S. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.