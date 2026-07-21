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Kırşehir'de son 6 ayda 230 düzensiz göçmen yakalandı

Kırşehir'de son 6 ayda 230 düzensiz göçmen yakalandı
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Kırşehir'de yılın ilk 6 ayında jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 230 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı organizatörleri hakkında adli işlem başlatıldı.

Kırşehir'de yılın ilk 6 ayında düzenlenen operasyonlarda 230 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Kapsamında" yılın ilk 6 ayında da çalışmalarını sürdürdü.

Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, denetim ve operasyonlar ile yılın ilk 6 ayında 230 düzensiz göçmen yakaladı.

Kent merkezi sınırları ve kırsal bölgelerde yürütülen operasyonlarda göçmen kaçakçılığı organizatörlüğü yaptığı belirlenen şüpheliler hakkında ise adli işlem gerçekleştirildi.

Yurda yasadışı yollarla girdiği tespit edilen ve yakalanan düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezlerine teslim edildi.

Kaynak: AA / Serkan Güner
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