Kırşehir'de 5 Hükümlü Yakalandı
Kırşehir'de, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 5 hükümlü, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 4 yıl 7 ay ile 12 yıl 11 ay arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 5 hükümlü yakalandı.
K.K, C.Y, Ö.S, D.S. ve C.S. emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel