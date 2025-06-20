Kırşehir'de 43 Bin Öğrenci Karnelerini Aldı

Kırşehir'de 43 Bin Öğrenci Karnelerini Aldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir'de 222 okulda 43 bin 543 öğrenci, karnelerini alarak yaz tatiline girdi. Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek ve İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yasin Gülşen, törende öğrencilere başarılar diledi.

Kırşehir'de 222 okulda 43 bin 543 öğrenci, karnelerini alarak yaz tatiline girdi.

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek ve İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yasin Gülşen, Kırşehir 30 Ağustos Zafer İlkokulu'nda düzenlenen törende, öğrencilere karnelerini verdi.

Öğrencilere yaz tatilini en iyi şekilde geçirmeleri temennisinde bulunan Demiryürek, çocuklara dinlenmelerini, kitap okumalarını ve oyun oynamalarını tavsiye etti.

Demiryürek ve beraberindekiler, karne dağıtımının ardından okul bahçesinde öğrenci ve ailelerle İstiklal Marşı'nı okudu.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
Galatasaray'ın 25. şampiyonluğu için hatıra parası çıkıyor

Darphane, Galatasaray için para basıyor! İşte adet sayısı ve fiyatı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hande Erçel ve Barış Arduç yine çok konuşuluyor! Ateşli sahneler olay oldu

Yine aynı ikili! Yerli dizide sınırları zorlayan görüntü
Emekli subay Ergenekon Atatürk'ün İran'a bakış açısını anlattı

Konu Atatürk'ün İran'a bakışı! Emekli subay duyulmamış detaylar verdi
Bergüzar Korel, sıcak havanın tadını Marmaris'te çıkarıyor

Sıcak havanın tadını çıkardı, bikinili pozuyla sevenlerini selamladı
Kuzey Kore'den İran'a destek sinyali: Hwasong-16B füzesi gündemde

Kim, sinyali verdi! İran-İsrail savaşının seyrini değiştirecek füze
23 kiloya kadar düşen Nihal Candan'ın kalbi durdu

23 kiloya kadar düşmüştü! Nihal Candan'ın kalbi durdu
ABD ve Almanya'dan İsrail'e 14 uçak dolusu askeri yardım

İki ülkeden İsrail'e destek! 14 uçak dolusu yardım gönderdiler
Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG'ye soğuk duş

Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG'ye soğuk duş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.