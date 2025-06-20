Kırşehir'de 43 Bin Öğrenci Karnelerini Aldı

Kırşehir'de 222 okulda 43 bin 543 öğrenci, karnelerini alarak yaz tatiline girdi.

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek ve İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yasin Gülşen, Kırşehir 30 Ağustos Zafer İlkokulu'nda düzenlenen törende, öğrencilere karnelerini verdi.

Öğrencilere yaz tatilini en iyi şekilde geçirmeleri temennisinde bulunan Demiryürek, çocuklara dinlenmelerini, kitap okumalarını ve oyun oynamalarını tavsiye etti.

Demiryürek ve beraberindekiler, karne dağıtımının ardından okul bahçesinde öğrenci ve ailelerle İstiklal Marşı'nı okudu.