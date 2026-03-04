Kırşehir'de firari hükümlü yakalandı
Kırşehir'de, 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A. adlı firari hükümlü, jandarma ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
Kırşehir'de hakkında 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi ekipleri, hakkında 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A'nın yakalanması için çalışma yürüttü.
Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu bir ikamette saklandığı tespit edilen E.A'yı operasyonla yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Serkan Güner