Haberler

Kırşehir'de firari hükümlü yakalandı

Kırşehir'de firari hükümlü yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırşehir'de, 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A. adlı firari hükümlü, jandarma ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Kırşehir'de hakkında 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi ekipleri, hakkında 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A'nın yakalanması için çalışma yürüttü.

Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu bir ikamette saklandığı tespit edilen E.A'yı operasyonla yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Serkan Güner
İran'dan atılan balistik füze Türk hava sahasında düşürüldü

İran'dan atılan balistik füze Türk hava sahasında düşürüldü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.