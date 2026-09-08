Kırşehir'de 39 firari hükümlü yakalandı
Kırşehir'de bir ayda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 39 firari hükümlü yakalandı.
Kırşehir'de bir ayda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 39 firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda son 1 ayda hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firarilerden 12'si kent merkezinde, diğerleri ise farklı illerde yürütülen koordineli çalışmalar neticesinde yakalandı.
Çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA