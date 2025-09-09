Kırşehir'de 34 Yükümlü Sertifika Töreniyle Meslek Edindi

Kırşehir'de mesleki gelişimlerine katkı sağlanması amacıyla açılan kursları başarıyla tamamlayan 34 yükümlü sertifikalarını aldı.

Kırşehir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından açılan forklift ve iş makineleri operatörlüğü ile boyacılık kursunda başarılı olan yükümlüler için Kırşehir Adliyesi Konferans Salonu'nda sertifika töreni düzenlendi.

Programda konuşan Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, yükümlülerin kamuya yararlı bazı işlerde çalışarak denetimli serbestlik uygulamalarını yerine getirdiklerini ve aynı zamanda iyileştirme rehberlik çalışmalarına katıldıklarını söyledi.

Yükümlülerin bu yıl aldıkları kursların yanı sıra okul binalarının boyanması ile bakım ve onarım işlerinde görev alarak eğitime destek verdiklerini ifade eden Demiryürek, "Boyacılık kursunu başarıyla tamamlayan 13, diğer kursları başarıyla tamamlayan 21 yükümlümüz sertifika almaya hak kazanmıştır. Önümüzdeki dönemde de farklı alanlarda meslek edindirmeye yönelik kurslara devam edilecektir." diye konuştu.

İnsanların hayatlarında çeşitli hatalar yapabildiğini, önemli olanın ise yapılan hataları fark ederek onlardan ders çıkarmak olduğunu kaydeden Demiryürek, kursları başarıyla tamamlayan yükümlüleri tebrik etti.

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener de Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün son bir yıl içerisinde özverili çalışmalarıyla yükümlülerin hayatlarına dokunduğunu, onları yeni bir hayata hazırlamada emek verdiğini söyledi.

"İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" mantığıyla hareket ettiklerini vurgulayan Ener, şunları kaydetti:

"Bir şekilde hata yaparak denetimli serbestlik yükümlüsü olan vatandaşın elinden tutan Adalet Bakanlığımız, sadece cezalandırmayı değil, aynı zamanda hayata kazandırmayı da amaçlamaktadır. Kırşehir'de ilk defa gerçekleştirdiğimiz iş makinesi operatörlüğü kurslarımız ve yapılması planlanan projelerle önümüzdeki süreçte de sertifika programlarını yenileyeceğiz."

Kırşehir Denetimli Serbestlik Müdürü Volkan Eren de yükümlülerin topluma adapte olmaları, ekonomiye ve sosyal hayata daha hızlı katılımları amacıyla yeni projeler ve çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından kursları başarıyla tamamlayan 34 yükümlüye sertifikaları verildi.