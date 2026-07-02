Kırşehir'de 28 internet sitesine erişim engeli getirildi
Kırşehir'de siber suçlarla mücadele ekipleri, yasa dışı bahis reklamı yapan 28 internet sitesini tespit ederek Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime kapattı. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kırşehir'de yasa dışı bahis reklamı yapan 28 internet sitesine erişim engeli getirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çeşitli suçlara karşı sanal devriye çalışması yürüttü.
Bu kapsamda yasa dışı bahis sitelerinin reklamını yaptığı tespit edilen 28 internet sitesi hakkında işlem başlatıldı.
Kırşehir Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla bu internet sitelerine erişim engeli getirildi.
Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA / Serkan Güner