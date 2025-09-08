Haberler

Kırşehir'de 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Başladı

Kırşehir'de 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Başladı
Kırşehir Süleyman Türkmani İlkokulu'nda eğitim öğretim yılı açılışı yapıldı. İl Milli Eğitim Müdürü ve Orman İşletme Müdürü, öğrencilere orman yangınları hakkında bilgi verdi ve doğa sevgisi için farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

Kırşehir'de 2025-2026 eğitim öğretim yılı başladı.

Kırşehir Süleyman Türkmani İlkokulunu ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yasin Gülşen ve Orman İşletme Müdürü Mustafa Çankaya, öğrencilerle bir araya geldi.

Bir süre öğrencilerle görüşen Gülşen, onların görüşlerini dinledi.

Okuldaki ilk ders de "Orman Yangınlarına Karşı Yeşil Vatanı Korumak" temasıyla başladı.

Gülşen, öğrencilere orman yangınlarının çıkış nedenleri, tedbirsizlik ve yangınlara karşı yapılacaklar, dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verdi.

Gülşen ve Çankaya, daha sonra öğrencilerle "Her Çocuk Bir Fidan" temalı kısa filmi izledi.

Öğrencilerde doğa sevgisinin oluşması ve orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturulmasını amaçladıklarını ifade eden Gülşen, yeni eğitim öğretim yılının hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
