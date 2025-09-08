Kırşehir'de 2025-2026 eğitim öğretim yılı başladı.

Kırşehir Süleyman Türkmani İlkokulunu ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yasin Gülşen ve Orman İşletme Müdürü Mustafa Çankaya, öğrencilerle bir araya geldi.

Bir süre öğrencilerle görüşen Gülşen, onların görüşlerini dinledi.

Okuldaki ilk ders de "Orman Yangınlarına Karşı Yeşil Vatanı Korumak" temasıyla başladı.

Gülşen, öğrencilere orman yangınlarının çıkış nedenleri, tedbirsizlik ve yangınlara karşı yapılacaklar, dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verdi.

Gülşen ve Çankaya, daha sonra öğrencilerle "Her Çocuk Bir Fidan" temalı kısa filmi izledi.

Öğrencilerde doğa sevgisinin oluşması ve orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturulmasını amaçladıklarını ifade eden Gülşen, yeni eğitim öğretim yılının hayırlara vesile olmasını temenni etti.