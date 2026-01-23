Haberler

Kırşehir'de sahte içki ve etil alkol ele geçirildi

Güncelleme:
Kırşehir'de düzenlenen operasyonda, sahte içki ve etil alkol üretimi ve satışı yapan bir kişi yakalandı. Emniyet ekipleri, 15,25 litre sahte içki ve 5 litre etil alkol ele geçirdi.

Kırşehir'de düzenlenen operasyonda, 20,25 litre sahte içki ve etil alkol ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte alkol üreten ve satışını yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, kent merkezinde bir ikamette yaptıkları aramada, 27 şişe içinde toplam 15,25 litre sahte içki ve 2 bidon içinde 5 litre etil alkol ele geçirdi.

Gözaltına alınan B.Y. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
