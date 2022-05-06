Kırşehir'de 2 gün önce kaybolan engelli kişi bulundu

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Kırşehir'in Kaman ilçesinde kaybolan zihinsel engelli kişi 2 gün sonra bulundu.

Müderris Mahallesi'nde zihinsel engelli Refik Bıyık'tan (33) haber alamayan ailesi 4 Nisan'da İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvurdu.

Bıyık'ın bulunması için çevre köyler ve Baranlı Dağı yakınlarında polis, jandarma, AFAD ve UMKE ekiplerinin katılımıyla arama yapıldı.

Kayıp kişinin eşkaline uyan bir kişinin Toklumen köyünde olduğu bilgisini alan ekipler, köye giderek Bıyık'ı buldu.

Sağlık kontrolünden geçirilen Bıyık, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Refik Bıyık'ın geçen yıl da kaybolduğu, bir süre sonra evine döndüğü öğrenildi.