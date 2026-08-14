Kırşehir'de 15 Bin 80 Paket Doldurulmuş Makaron Ele Geçirildi
Kırşehir'de polis ekipleri, kent merkezindeki bir iş yerinde yaptıkları denetimde 15 bin 80 paket doldurulmuş makaron ele geçirdi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nin operasyonunda, malzemelere el konulurken, olayla ilgili Ş.E. adlı şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı bildirildi.
Kırşehir'de 15 bin 80 paket dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki bir iş yerinde denetim yaptı.
Denetim sırasında yapılan aramada, 15 bin 80 paket doldurulmuş makaron ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan Ş.E. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.
Kaynak: AA