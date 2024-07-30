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Kırşehir'de 1 kilo 300 gram eroin ve 550 gram Afyon sakızı ele geçirildi

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Kırşehir'de yapılan operasyonda İran uyruklu 2 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin midesinde 1 kilo 300 gram eroin ve 550 gram Afyon sakızı bulunan kapsüller ele geçirildi.

Kırşehir'de midesinde 1 kilo 300 gram eroin ve 550 gram Afyon sakızı bulunan kapsüller ele geçirilen İran uyruklu 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yurda kaçak yollarla giren ve uyuşturucu kuryeliği yaptığı belirlenen İran uyruklu Y.S. ve H.S'nin seyahat ettiği yolcu otobüsünü kent girişinde durdurdu.

Ekiplerce şüphelilerin üzerinde ve çantalarında yapılan aramada uyuşturucuya rastlanmadı.

Halsiz ve tedirgin olduklarından şüphelenilerek ekiplerce hastaneye götürülen zanlıların çekilen röntgeninde, midelerinde çok sayıda kapsül tespit edildi.

Tıbbi müdahaleyle şüphelilerin birinin midesinden 126 kapsül halinde 1 kilo 300 gram eroin, diğerinin midesinden ise 44 kapsül halinde 550 gram Afyon sakızı çıkarıldı.

Gözaltına alınan şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından cumhuriyet savcılığına sevk edildi.

Savcılıktaki sorguları sonrası sulh ceza hakimliğine çıkartılan her iki zanlı da tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Kırşehir İran Güncel Haberler

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