Kırşehir Belediyesi'nden açıklama: 'Zimmete para geçirme' iddiasıyla gözaltına alınanlar tutuklandı

Kırşehir Belediyesi, belediye çalışanlarının 'zimmete para geçirme' iddiasıyla gözaltına alınması ve tutuklanmasıyla ilgili açıklama yaptı. Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu tarafından yapılan açıklamada, disiplin soruşturması sonucunda memurların görevden uzaklaştırıldığı ve suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

KIRŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Kırşehir Belediyesi, belediye çalışanı 4 kişinin 'zimmete para geçirme' iddiasıyla gözaltına alınması ve 3'ünün tutuklanması ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "20.12.2022 tarihinde oluşan şüpheler üzerine Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu tarafından disiplin soruşturması yapmak üzere muhakkik görevlendirilmiştir. 27.01.2023 tarihinde muhakkikin disiplin soruşturma raporu doğrultusunda İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kuruluna memuriyetten çıkarılması konusunda Belediye Başkanlığınca yazı gönderilmiştir. Ayrıca, belediye başkanlığımızca görevden uzaklaştırma kararı alarak memuru görevden uzaklaştırmış ve savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur. Belediye başkanımız tarafından görevlendirilen muhakkikin raporunu detaylandırması için İçişleri Bakanlığı baş kontrolör görevlendirmiştir. Baş kontrolör 16.10.2023 tarihinde belediyeye gelerek yaklaşık 1 aylık süre ile raporu detaylandırıp Bakanlığa rapor sunması sonucunda, 07.12.2023 dün itibari ile gözaltılar olmuş ve 08.12.2023 tarihinde mahkeme tarafından tutuklama kararları verilmiştir."