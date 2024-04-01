Kırşehir Belediye Başkanlığını CHP adayı Selahattin Ekicioğlu kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Selahattin Ekicioğlu 37 bin 240, AK Parti adayı Osman Arslan 26 bin 368 oy aldı. (Açılan sandık oranı: yüzde 99,67 )

-Ekicioğlu'nun öz geçmişi

Kırşehir'de 1960'da doğan Selahattin Ekicioğlu, ilk, orta ve lise eğitimini Kırşehir'de tamamladı.

Ticaretle uğraşan Ekicioğlu, 2013 yılında Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi. 2019 yerel seçimlerinde CHP'den Kırşehir Belediye Başkanlığına seçilen Ekicioğlu, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde yeniden CHP'den Kırşehir Belediye Başkan adayı oldu.

Ekicioğlu, evli ve 3 çocuk babasıdır.