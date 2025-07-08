Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Akredite Edildi

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Akredite Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KAEÜ Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, FEDEK tarafından 5 yıllığına akredite edildi. Akreditasyon, bölümün eğitim standartlarının uluslararası düzeyde kabul gördüğünü gösteriyor.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü lisans programının Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (FEDEK) tarafından akredite edildiği bildirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü lisans programının FEDEK tarafından 5 yıllığına akreditesinin yapıldığı belirtildi.

FEDEK tarafından başarılı geçen değerlendirme sürecinin ardından Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nün gerekli işlemlerin ardından 28 Mayıs 2025 ila 30 Eylül 2030 tarihleri arasında şartsız olarak akredite edildiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"FEDEK tarafından yürütülen değerlendirme süreci kapsamında Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nün akademik programları, eğitim öğretim yöntemleri, öğrenci merkezli yaklaşımları, öğretim elemanlarının yetkinliği, bilimsel araştırma faaliyetleri, fiziksel ve teknolojik altyapısı, ölçme ve değerlendirme süreçleri, staj ve mezun takip sistemleri ile kalite güvencesi mekanizmaları detaylı bir şekilde incelendi. İncelemeler sonucunda değerlendirmeyi başarıyla geçen Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 5 yıllık tam akreditasyon belgesini almaya hak kazandı. Bu akreditasyon ile Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün eğitim ve öğretim standartlarının ulusal ve uluslararası düzeyde kabul gören kriterlere uygun olduğunu gösteriyor."

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
Zeydan Karalar tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi

CHP'li başkana tutuklama talebi! Mahkemeye sevk edildi
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'ye ev hapsi

Gözaltındaki Abdurrahman Tutdere için karar verildi
78 can alan otelin sahibi mahkemeye böyle getirildi! Halit Ergül'den ilk kare

İşte Türkiye'nin konuştuğu davanın bir numaralı sanığı
Abdülkadir Ömür yeniden Süper Lig'e döndü

Yeniden Süper Lig'e döndü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Baklava kutusundaki rüşvete Özel'den bomba yorum: Başımdan aşağı kaynar sular döküldü

Baklava kutusundaki 110 bin euro skandalına Özel'in yorumu bomba
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.