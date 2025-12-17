KAEÜ'de 'Gençler için Kalite Okulu'nun açılışı yapıldı

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, "Gençler için Kalite Okulu"nun açılışını yaparak ilk dersi verdi.

KAEÜ Ahi Evran Kongre Kültür Merkezi'nde, Gençlik ve Spor Bakanlığı Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) ortaklığında "Gençler İçin Kalite Okulu"nun açılışı yapıldı.

"Yükseköğretimde Kalite ve Ahilik İlişkisi" başlıklı ilk dersi veren KAEÜ Rektörü Karahocagil, üniversitenin 10 yıldır kalite çalışmalarını sürdürdüğünü ve bu kapsamda yükseköğretimde kalite güvencesinin ne anlama geldiğini ve gelişim sürecini yakından bildiklerini anlattı.

Ahilik anlayışı ile hareket ettiklerini vurgulayan Karahocagil, "Ahilik teşkilatı, bir meslek örgütü olmasının yanı sıra temelinde bir kalite hareketidir. Kalite bizim medeniyetimizin yitik malıdır ve inanıyoruz ki bu çağın da itici gücü olacaktır. Kalite çalışmaları ne kadar Ahilik değerleri üzerine bina edilirse milletimiz ve hatta bütün insanlık için o kadar güzel ve faydalı olacaktır." dedi.

Karahocagil, "Gençler için Kalite Okulu" nun üniversite ve öğrenciler için hayırlı olmasını temenni etti.

Genç Kalite Öğrenci Topluluğu Danışmanı Öğr. Gör. Dr. Songül Demirkan da "Gençler İçin Kalite Okulu"nun öğrencilerin kalite uygulamaları, süreç yönetimi, sürekli iyileştirme, dijital kalite yönetimi becerileri edinilmesi ve üniversitedeki kalite elçileri hakkında bilgiler verdi.

Öğrenci Kalite Elçileri Temsilcisi 4. sınıf öğrencisi Göksu Ceren Tüysüz yaptıkları çalışmaları anlattı.