Kırşehir 4. Kitap Fuarı Cacabey Meydanı'nda Açıldı

Kırşehir 4. Kitap Fuarı Cacabey Meydanı'nda Açıldı
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Kırşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Kitap Fuarı, Cacabey Meydanı'nda kapılarını açtı. Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, fuarın okuma alışkanlığını artırmak amacıyla gençleri kitaplarla buluşturmak için organize edildiğini söyledi.

Kırşehir 4. Kitap Fuarı Cacabey Meydanı'nda açıldı.

Kırşehir Belediyesi tarafından hazırlanan fuarın açılışında konuşan Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, kitap okuma alışkanlığı ve okuma oranının yüksek olduğu tarih ve kültür şehri Kırşehir'de okurların yayınevleri aracılığıyla kitaplarla ve yazarlarla buluşması için fuarı yeniden organize ettiklerini söyledi.

Birçok kitabı, yayınevini ve yazarı kitapseverlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayan Ekicioğlu, özellikle gençlerin, ilköğretim ve lise öğrencilerinin kitapların sıcaklığını daha yakından hissetmeleri açısından bu tür fuar ve organizasyonların devamlılığını sağlamak istediklerini de dile getirdi.

Ekicioğlu, fuarda emeği geçenlere teşekkür ederek, Cacabey Meydanı'nda açık kalacak fuara herkesi beklediklerini ifade etti.

CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan ise fuar kapsamında kitapların ve yazarların Kırşehirliler ile buluşturulmasının önemini, bu kültürün gelecek kuşaklara aktarımı noktasında büyük önem taşıdığını hatırlatarak kitapseverleri fuara davet etti.

Konuşmaların ardından protokol üyelerince fuarın açılışı yapılırken, kitapseverler stantları ziyaret etti.

Fuar, 25 Eylül'e kadar açık kalacak.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
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