Kırmızı Işıkta Geçen Taksiciye Ceza

ANKARA'da kırmızı ışıkta geçerek kendisini uyaran yayaya küfredip, saldırmaya kalkışan taksi sürücüsü, kameraya yansıdı. Sosyal medyadaki görüntülerden tespit edilen sürücüye idari para cezası uygulandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, saat 01.00 sıralarında sosyal medyada paylaşılan 'Kızılay göbekte kırmızı ışıkta geçen taksiciyi uyaran yaya hem küfür yedi hem de taksici araçtan indi yayaya saldırmaya yeltendi' paylaşımını ihbar kabul ederek harekete geçti. Görüntülerden taksinin plakasını tespit eden ekipler, söz konusu aracı durdurdu. Sürücü S.A.'ya 'Kırmızı ışık kurallarına uymamak' ve 'Araçları, kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürmek' maddelerinden idari para cezası uygulandı.