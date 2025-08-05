Kırmızı Işık İhlali Sonucu Hayatını Kaybeden Genç, Nişanlıydı

28 AĞUSTOS'TA DÜĞÜNÜ VARMIŞ

Bursa'da kırmızı ışık ihlali yaparak kullandığı motosikletin hafif ticari araçla çarpışması sonucu hayatını kaybeden Murat Kabacık, Yunusemre Mahallesi Huzurlar Camii'nde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kabacık'ın nişanlı olduğu ve 28 Ağustos'ta düğünün olacağı öğrenildi.

Memet Can YEŞİLBAŞ/ BURSA,