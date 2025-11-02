Haberler

Kırmızı Bültenle Aranan Suçlular Yakalandı

Güncelleme:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 9 ve ulusal seviyede aranan 2 suçlunun yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. Operasyonlar EGM Interpol-Europol koordinasyonunda gerçekleştirildi.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 9 ve ulusal seviyede aranan 2 kişinin yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini duyurdu.

Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu bilgileri verdi:

"Kırmızı bültenle aradığımız 9, ulusal seviyede aradığımız 2 suçluyu, Gürcistan (6), Almanya (3), Arnavutluk ve Belçika'dan ülkemize getirdik. Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.A, R.A, Ö.İ, R.O, Z.Y, G.Y, E.L, U.Ç, T.C. ile ulusal seviyede aranan S.V. ve A.G. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı."

Bakan Yerlikaya, operasyonların EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Narkotik Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinasyonunda yürütüldüğünü belirtti.

Yerlikaya, "yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdüklerini" belirterek, "Hangi bültenle aranırsa aransın, nerede olursa olsun suç işleyenleri bir bir yakalayıp ülkemize geri getiriyoruz. Milletimizin huzuru ve güveni için kararlılıkla çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
