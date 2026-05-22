Haberler

Kayseri merkezli suç örgütü operasyonunda yakalanan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşısı için çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Kayseri merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşısı için çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, uluslararası düzeyde Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan M.B. (64) adına suç örgütü kurarak, baskı, cebir ve şiddet yöntemleriyle kamu düzeni, otoritesi ve barışını tehdit eden, tehlikeye düşüren ve yaptıkları eylemlerle yasa dışı ekonomik kazanç sağlayanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 2 ay süren teknik ve fiziki takip ile dinleme sonucu Kayseri, Mersin ve İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, örgüt yöneticisi M.A.Ş. (44) ile üyeleri N.Ş. (35), Z.E.H. (46), S.Ş. (32), M.Ş. (36) ve İ.A. (20) gözaltına alındı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu tamamlanan şüphelilerden M.A.Ş, N.Ş, Z.E.H. ve S.Ş. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, M.Ş. ve İ.A. ise yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün
Finansal İstikrar Komitesi toplandı: Türkiye ekonomisi şoklara karşı dayanıklı

Butlan kararı sonrası Bakan Şimşek'ten "Dayanıklıyız" mesajı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayserispor, FIFA ve UEFA'ya gidecek

Hacıosmanoğlu'nu UEFA'ya şikayet edecekler

Onu daha önce böyle görmediniz! Davul çalarak kendinden geçti

Dün geceye damga vuran olay!

İzmir'de çöp konteynerleri önünde 33 kedi ölü bulundu

İzmir'de vahşet: Çöp konteynerinin önünde 33 ölü kedi bulundu
Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı da belli: Canlı yayında isim verdi

Cumhurbaşkanı adayı da belli: Canlı yayında isim verdi
CHP Genel Merkezi'nde tarihe geçen fotoğraf

CHP Genel Merkezi'nde tarihi kare
Şampiyonluk gelince hüngür hüngür ağladı

Şampiyonluk gelince hüngür hüngür ağladı

Bertuğ Yıldırım baba oluyor! Eşi karnı burnunda poz verdi

Genç çiftimizden müjdeli haber! Binlerce beğeni aldı