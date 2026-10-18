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Kırklareli Vize'de ilaç fabrikası yangını yaklaşık 3 saatte kontrol altına alındı

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Kırklareli Vize'de ilaç fabrikası yangını yaklaşık 3 saatte kontrol altına alındı
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Kırklareli Vize'deki ilaç fabrikasında çıkan yangın, Kırklareli ve Tekirdağ'dan gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yaralanan olmadığı belirtilen yangında tesiste hasar oluştu, soğutma çalışmaları sürüyor ve çıkış nedeni inceleniyor.

3 SAATTE KONTROL ATINA ALINDI

Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Çakıllı beldesinde bulunan ilaç fabrikasında çıkan yangın Kırklareli ve Tekirdağ'dan gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yaralanan olmadığı belirtilen yangında tesiste hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri fabrikada soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.

Mehmet YİRUN-Şenol AKSOY/KIRKLARELİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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