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Kırklareli Vize'de İki Katlı Evde Yangın Çıktı

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Kırklareli'nin Vize ilçesinde Sezgin Yıldırım'a ait iki katlı evde çıkan yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti ve güçlükle söndürüldü.

Kırklareli'nin Vize ilçesinde bir evde çıkan yangın sonucu iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Hamidiye köyünde Sezgin Yıldırım'a ait iki katlı kerpiç evin zemin katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Güçlükle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Güncel

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