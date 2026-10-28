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Kırklareli Vize'de eşini öldüren kişi, kendisini de vurup hastaneye kaldırıldı

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Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Devlet Mahallesi'nde bir kişi, tartıştığı eşini silahla öldürdükten sonra kendisini vurdu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kişinin 11 aylık kızı, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde koruma altına alındı.

Kırklareli'nin Vize ilçesinde eşini silahla öldürdükten sonra kendisini vuran kişi, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Devlet Mahallesi Baytar Sokak'ta S.A. ile eşi A.A. arasında bir süre tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından S.A. silahla eşini vurduktan sonra kendisine ateş ederek intihar girişiminde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde A.A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır yaralanan S.A, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Çiftin 11 aylık kızı ise olayın ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde koruma altına alındı.

Kaynak: AA
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